В Самаре задержали мужчину, грабившего бабушек в Промышленном районе
Подозреваемому пока вменяют только нападение на улице Фадеева.
Подозреваемому пока вменяют только нападение на улице Фадеева.
Жителей областной столицы напугали серийным грабителем, жертвами которого становятся пенсионерки. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, уже есть повод успокоиться. Подозреваемый задержан.
Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Пока ему вменяют преступление за 26 декабря 2017 года, которое на видео зафиксировала программа «Безопасный дом».
Как оказалось, нападение произошло в доме на улице Фадеева — рядом с судом Промышленного района. От действий подозреваемого пострадала 66-летняя женщина. Он отобрал у нее сумку, в которой находились мобильный телефон и 500 рублей.
Уголовное дело по факту случившегося возбудили лишь накануне — 23 января. Злоумышленик взят под стражу. Не исключено, что в его деле появятся новые эпизоды.