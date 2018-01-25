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09:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре задержали мужчину, грабившего бабушек в Промышленном районе

Подозреваемому пока вменяют только нападение на улице Фадеева.

Жителей областной столицы напугали серийным грабителем, жертвами которого становятся пенсионерки. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, уже есть повод успокоиться. Подозреваемый задержан.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Пока ему вменяют преступление за 26 декабря 2017 года, которое на видео зафиксировала программа «Безопасный дом».

Как оказалось, нападение произошло в доме на улице Фадеева — рядом с судом Промышленного района. От действий подозреваемого пострадала 66-летняя женщина. Он отобрал у нее сумку, в которой находились мобильный телефон и 500 рублей.

Уголовное дело по факту случившегося возбудили лишь накануне — 23 января. Злоумышленик взят под стражу. Не исключено, что в его деле появятся новые эпизоды.

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