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08:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Из трубопровода под Самарой произошла крупная утечка бензина

Разгерметизация произошла из-за незаконных врезок в трубопровод.

В Сызранском районе Самарской области произошла утечка бензина в месте прохождения продуктопровода Сызранского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Роснефти». Площадь разлива составила около 1,2 тыс. кв метров.

Работники предприятия обнаружили на продуктопроводе, проходящем за территорией НПЗ, две незаконных врезки, сообщает РБК со ссылкой на источник в «Роснефти».

«Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена», — отметил представитель компании.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Угрозы от последствий аварийной ситуации для окружающей среды нет, подчеркнули в «Роснефти». Проводится круглосуточный мониторинг экологической ситуации.

Информация о криминальных врезках в трубопровод передана в правоохранительные органы. Ближайший населенный пункт расположен в 2 км от завода — это село Уваровка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 января на магистральном нефтепроводе Куйбышевск — Тихорецк в Самарской области произошел разлив нефти с последующим возгоранием. После прорыва нефть по ложбине стала стекать в населенный пункт.

Пожар перекинулся на населенный пункт, огнем уничтожены два дома и два автомобиля — грузовой и легковой, в той или иной степени пострадали восемь домов.

Нефтепровод принадлежит компании «Транснефть». Площадь разлива представляла собой полосу длиной около 1,5 км.

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