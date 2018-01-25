Пациенты больницы Академгородка подрались на ножах

Вчера, 24 января, около двух часов ночи сотрудники персонала одной из медицинских клиник Советского района позвонили в полицию — в результате ссоры один из пациентов нанес ножевое ранение другому.

Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Советского отдела вневедомственной охраны по Новосибирску. Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался ранее не судимый 58-летний местный житель. Он находился с потерпевшим в одной палате. С места происшествия изъят нож.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».