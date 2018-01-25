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08:48 (мск), источник: VN.ru

Пациенты больницы Академгородка подрались на ножах

В полицию Новосибирска поступил вызов из больницы в Советском районе — один из пациентов получил ножевое ранение. Как оказалось, накануне больные затеяли драку.

Вчера, 24 января, около двух часов ночи сотрудники персонала одной из медицинских клиник Советского района позвонили в полицию — в результате ссоры один из пациентов нанес ножевое ранение другому.

Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Советского отдела вневедомственной охраны по Новосибирску. Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался ранее не судимый 58-летний местный житель. Он находился с потерпевшим в одной палате. С места происшествия изъят нож.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Это не первая драка среди пациентов новосибирской клиники. В декабре прошлого года в поселке Колывань один из больных хватил другого по голове деревянным подлокотником от дивана. А до этого в Болотнинском районе передрались пациенты психдиспансера.

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