Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Кондуктор высадила ребенка на улицу в 35-градусный мороз
Тиллерсон назвал вопрос, по которому РФ не может голосовать в ООН
Дочки Валерия Меладзе проведали отца на работе
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
СМИ: в РФ назвали слова об «украинских оккупантах» правдой
РФ поставила ультиматум Киеву по кораблям из Крыма
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
СМИ: Кремль поставил ультиматум Украине по кораблям из Крыма
Каменских показала грудь в прозрачном камуфляже
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Всемирный день The Beatles
12В Париже Сена вышла из берегов
08:50 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге уточнили данные о количестве пострадавших от взрыва газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва двух газовых баллонов в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, по факту начата доследственная проверка, сообщает в четверг СУ СК РФ по Свердловской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате оказались повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт. По информации областного ГУ МЧС, в здании взорвались два пятилитровых газовых баллона. Ранее компания «Екатеринбурггаз» сообщала о пяти пострадавших детях и шести взрослых.

Читайте также
В Екатеринбурге жителям поврежденного дома разрешили вернуться в квартиры

«В результате инцидента, по имеющейся информации, пострадал один человек, который от госпитализации отказался, сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтверждаются», — уточняет управление.

Управление подтверждает данные свердловской полиции о том, что ЧП случилось после того, как один из жителей дома вышел покурить, после чего произошел взрыв. Мужчина оказался единственным пострадавшим. По факту ведется доследственная проверка.

Следователи СКР осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев инцидента, вместе с сотрудниками МЧС выясняют причины произошедшего. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Добавляется, что, по сведениям регионального МЧС России, опасности для населения нет. В настоящее время отселены только жители трех квартир, которые оказались повреждены в результате взрыва. Доступ в разрушенную взрывом секцию сейчас ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии. Отопление, а также газо- и электроснабжение в подъезде, где произошло происшествие, сейчас функционируют в штатном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названа причина взрыва газовых баллонов в Екатеринбурге
В Екатеринбурге уточнили данные о количестве пострадавших при взрыве газа
КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
Неблагодарная работа разрушает здоровье
Дворкович: в России нет олигархов
Спорт
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК Многие иностранные журналисты не стали злорадствовать над Россией — куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь