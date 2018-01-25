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08:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

63 пассажира не смогли вылететь в Пермь из Уфы

В дело вмешалась транспортная прокуратура.

63 пассажира авиарейса Уфа — Пермь авиакомпании «Турухан» не смогли вылететь 24 января в Пермь. Выполнение рейса было запланировано на 08 часов 05 минут по местному времени из Международного аэропорта Уфа. Однако его выполнение было задержано.

Причиной задержки стала неисправность радиооборудования воздушного судна ЯК-42. На рейс зарегистрировано 63 человека, из них 2 детей. Более 10 часов, пока решался вопрос с вылетом, людям пришлось ждать.

«Сотрудниками Уфимской транспортной прокуратуры взято на контроль соблюдение прав потребителей — пассажиров задержанного авиарейса, — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. — Пассажиры были обеспечены прохладительными напитками, питанием, услугами гостиничного сервиса и трансферта до гостиниц».

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