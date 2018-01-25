63 пассажира не смогли вылететь в Пермь из Уфы

63 пассажира авиарейса Уфа — Пермь авиакомпании «Турухан» не смогли вылететь 24 января в Пермь. Выполнение рейса было запланировано на 08 часов 05 минут по местному времени из Международного аэропорта Уфа. Однако его выполнение было задержано.

Причиной задержки стала неисправность радиооборудования воздушного судна ЯК-42. На рейс зарегистрировано 63 человека, из них 2 детей. Более 10 часов, пока решался вопрос с вылетом, людям пришлось ждать.