В Уфе мужчина едва не сгорел заживо возле Вечного огня

Инцидент случился в самом центре столицы: в парке Якутова загорелся человек. Оказалось, что 54-летний мужчина выпил лишнего, замерз и решил погреться у Вечного огня. Однако не рассчитал расстояние и вспыхнул.

Благо, это заметили прохожие, которые гуляли в парке. Они пришли на помощь мужчине и вызвали спасателей.

«Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 16.13. Но огонь потушили до прибытия пожарно-спасательной части», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.