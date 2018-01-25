В Уфе мужчина едва не сгорел заживо возле Вечного огня
На помощь ему пришли прохожие.
На помощь ему пришли прохожие.
Инцидент случился в самом центре столицы: в парке Якутова загорелся человек. Оказалось, что 54-летний мужчина выпил лишнего, замерз и решил погреться у Вечного огня. Однако не рассчитал расстояние и вспыхнул.
Благо, это заметили прохожие, которые гуляли в парке. Они пришли на помощь мужчине и вызвали спасателей.
«Сообщение на пульт диспетчера
Пострадавшего, несмотря на то, что его потушили быстро, пришлось госпитализировать с ожогами.