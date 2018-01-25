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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина едва не сгорел заживо возле Вечного огня

На помощь ему пришли прохожие.

Инцидент случился в самом центре столицы: в парке Якутова загорелся человек. Оказалось, что 54-летний мужчина выпил лишнего, замерз и решил погреться у Вечного огня. Однако не рассчитал расстояние и вспыхнул.

Благо, это заметили прохожие, которые гуляли в парке. Они пришли на помощь мужчине и вызвали спасателей.

«Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 16.13. Но огонь потушили до прибытия пожарно-спасательной части», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Пострадавшего, несмотря на то, что его потушили быстро, пришлось госпитализировать с ожогами.

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