Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Названы самые «токсичные» родственники
При стрельбе в школе пострадали 19 человек
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Внучка Полищук растет копией бабушки - СМИ
Сын Караченцова поведал, что происходит с актером
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
СМИ: Кремль поставил ультиматум Украине по кораблям из Крыма
Каменских показала грудь в прозрачном камуфляже
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Всемирный день The Beatles
12В Париже Сена вышла из берегов
09:02 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пришлось устранять очередное повреждение теплосети на Стара-Загоре

Жители поблагодарили коммунальщиков за устранение аварии.

Как сообщил в своём аккаунте в Twitter глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, в среду 24 января, порыв произошёл на теплотрассе диаметром 1000 мм. на улице Стара-Загора, 230.

На время устранения повреждения потребители, получающие теплоснабжение по аварийному трубопроводу были переведены на резервную схему.

По информации ОАО «Предприятие тепловых сетей», сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали были завершены в 22:54, после чего начато заполнение трубопровода водой.

Жители поблагодарили в Twitter работников, устранявших коммунальную аварию. «Хочу поблагодарить всех, кто устранял вчера аварию на теплосетях! Квартиры остыли не сильно. Плохо, что в принципе была авария, но такое случается», — написал один из них.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подростки, устроившие резню в пермской школе, находятся в реанимации
КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
Неблагодарная работа разрушает здоровье
Дворкович: в России нет олигархов
Спорт
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК Многие иностранные журналисты не стали злорадствовать над Россией — куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь