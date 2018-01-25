В Самаре пришлось устранять очередное повреждение теплосети на Стара-Загоре

Как сообщил в своём аккаунте в Twitter глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, в среду 24 января, порыв произошёл на теплотрассе диаметром 1000 мм. на улице Стара-Загора, 230.

На время устранения повреждения потребители, получающие теплоснабжение по аварийному трубопроводу были переведены на резервную схему.

По информации ОАО «Предприятие тепловых сетей», сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали были завершены в 22:54, после чего начато заполнение трубопровода водой.