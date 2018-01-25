В Самаре пришлось устранять очередное повреждение теплосети на Стара-Загоре
Жители поблагодарили коммунальщиков за устранение аварии.
Жители поблагодарили коммунальщиков за устранение аварии.
Как сообщил в своём аккаунте в Twitter глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, в среду 24 января, порыв произошёл на теплотрассе диаметром 1000 мм. на улице
На время устранения повреждения потребители, получающие теплоснабжение по аварийному трубопроводу были переведены на резервную схему.
По информации ОАО «Предприятие тепловых сетей», сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали были завершены в 22:54, после чего начато заполнение трубопровода водой.
Жители поблагодарили в Twitter работников, устранявших коммунальную аварию. «Хочу поблагодарить всех, кто устранял вчера аварию на теплосетях! Квартиры остыли не сильно. Плохо, что в принципе была авария, но такое случается», — написал один из них.