Выживших при пожаре в автобусе выписали из больницы в Актобе

Источник: Tengrinews

«Сегодня их выписали. Все в удовлетворительном состоянии», — ответил глава облздрава.

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Пять пострадавших при возгорании автобуса, среди которых два гражданина Узбекистана и трое жителей ЮКО, находились в БСМП с 18 января. Когда узбекистанцы смогут вернуться домой, станет известно в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что выжившие в страшной трагедии в Актюбинской области узбекистанцы останутся в РК на время расследования. Они проходят по уголовному делу. По словам главного врача больницы скорой помощи Рахимжана Арыстанова, вернуться узбекистанцам запрещают актюбинские прокуроры.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Из пяти выживших трое жители ЮКО и двое — Узбекистана. Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.