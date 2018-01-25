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08:49 (мск), источник: Tengrinews

Выживших при пожаре в автобусе выписали из больницы в Актобе

В Актобе выписали из больницы выживших при возгорании автобуса в Иргизском районе Актюбинской области. Об этом рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сегодня их выписали. Все в удовлетворительном состоянии», — ответил глава облздрава.

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Пять пострадавших при возгорании автобуса, среди которых два гражданина Узбекистана и трое жителей ЮКО, находились в БСМП с 18 января. Когда узбекистанцы смогут вернуться домой, станет известно в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что выжившие в страшной трагедии в Актюбинской области узбекистанцы останутся в РК на время расследования. Они проходят по уголовному делу. По словам главного врача больницы скорой помощи Рахимжана Арыстанова, вернуться узбекистанцам запрещают актюбинские прокуроры.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Из пяти выживших трое жители ЮКО и двое — Узбекистана. Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования руководителю Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

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