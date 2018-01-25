Ушел в пижаме и замерз — в Березино найден пропавший 90-летний мужчина

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Труп пожилого человека обнаружен местными жителями около половины шестого вечера в среду за хозпостройкой одного из домов в городе Березино, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Судя по всему, мужчина замерз.

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По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Имеются характерные признаки обморожений, рассказали в областной милиции.

Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации накануне около 4 часов 20 минут в состоянии психического расстройства мужчина вышел из дома и пропал.