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09:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ушел в пижаме и замерз — в Березино найден пропавший 90-летний мужчина

Объявленный в розыск 90-летний житель Березино найден мертвым.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Труп пожилого человека обнаружен местными жителями около половины шестого вечера в среду за хозпостройкой одного из домов в городе Березино, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Судя по всему, мужчина замерз.

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По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Имеются характерные признаки обморожений, рассказали в областной милиции.

Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации накануне около 4 часов 20 минут в состоянии психического расстройства мужчина вышел из дома и пропал.

Пожилой человек был одет не по погоде, на нем не было верхней одежды — только пижамная рубашка и трико.

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