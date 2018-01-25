Ушел в пижаме и замерз — в Березино найден пропавший 90-летний мужчина
Объявленный в розыск 90-летний житель Березино найден мертвым.
Объявленный в розыск 90-летний житель Березино найден мертвым.
Труп пожилого человека обнаружен местными жителями около половины шестого вечера в среду за хозпостройкой одного из домов в городе Березино, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Судя по всему, мужчина замерз.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Имеются характерные признаки обморожений, рассказали в областной милиции.
Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.
По имеющейся информации накануне около 4 часов 20 минут в состоянии психического расстройства мужчина вышел из дома и пропал.
Пожилой человек был одет не по погоде, на нем не было верхней одежды — только пижамная рубашка и трико.