Тонны опасных медицинских отходов найдены на одном из складов в Кагуле
Тонны непереработанных медицинских отходов годами хранились на одном из складов в Кагуле.
Тонны непереработанных медицинских отходов годами хранились на одном из складов в Кагуле.
Уничтожить их обязался предприниматель, который заключил соответствующие контракты с медучреждениями. Больницы эту услугу оплатили, а исполнитель свои обязательства не выполнил.
По данным полиции, использованные шприцы, пробирки, химические реактивы и другие медицинские отходы свозились на склад с 2013 года. Всего собралось 90 тонн. При этом хранились требующие утилизации или переработки отходы на неогражденной территории.
Законодательство квалифицирует такую ситуацию, как угрожающую окружающей среде и здоровью общества.
Допустившим ее грозит до 67 тысяч леев штрафа или до шести лет лишения свободы.