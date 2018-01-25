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09:12 (мск), источник: Publika.md

Тонны опасных медицинских отходов найдены на одном из складов в Кагуле

Тонны непереработанных медицинских отходов годами хранились на одном из складов в Кагуле.

Источник: Publika.md
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Уничтожить их обязался предприниматель, который заключил соответствующие контракты с медучреждениями. Больницы эту услугу оплатили, а исполнитель свои обязательства не выполнил.

По данным полиции, использованные шприцы, пробирки, химические реактивы и другие медицинские отходы свозились на склад с 2013 года. Всего собралось 90 тонн. При этом хранились требующие утилизации или переработки отходы на неогражденной территории.

Законодательство квалифицирует такую ситуацию, как угрожающую окружающей среде и здоровью общества.

Допустившим ее грозит до 67 тысяч леев штрафа или до шести лет лишения свободы.

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