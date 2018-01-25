Тонны опасных медицинских отходов найдены на одном из складов в Кагуле

Уничтожить их обязался предприниматель, который заключил соответствующие контракты с медучреждениями. Больницы эту услугу оплатили, а исполнитель свои обязательства не выполнил.



По данным полиции, использованные шприцы, пробирки, химические реактивы и другие медицинские отходы свозились на склад с 2013 года. Всего собралось 90 тонн. При этом хранились требующие утилизации или переработки отходы на неогражденной территории.



Законодательство квалифицирует такую ситуацию, как угрожающую окружающей среде и здоровью общества.