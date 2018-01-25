В Хабаровске уволили полицейских, обнаруженных за игрой в подпольном казино

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября 2017 году следователи краевого следственного управления, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска. В момент проведения обыска в нем находились два сотрудника полиции, которые также участвовали в игре.

Всего во время операции задержали шесть местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Возбуждено уголовное дело.

«Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у следственного комитета. Мы даже знали, что они там (в казино) играют, поэтому туда и пошли», — сказал Исагулов.

Он отметил, что всего за год в Хабаровском крае были ликвидированы три подпольных казино — два в Хабаровске и одно в Комсомольске-на-Амуре. К уголовной ответственности привлекаются около 15 человек.