В Хабаровске уволили полицейских, обнаруженных за игрой в подпольном казино
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Двое полицейских, которые были обнаружены в нелегальном казино в Хабаровске во время спецоперации, уволены со службы, сообщил на
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Двое полицейских, которые были обнаружены в нелегальном казино в Хабаровске во время спецоперации, уволены со службы, сообщил на
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября 2017 году следователи краевого следственного управления, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска. В момент проведения обыска в нем находились два сотрудника полиции, которые также участвовали в игре.
«Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у следственного комитета. Мы даже знали, что они там (в казино) играют, поэтому туда и пошли», — сказал Исагулов.
Он отметил, что всего за год в Хабаровском крае были ликвидированы три подпольных казино — два в Хабаровске и одно в
В ноябре 2017 года СУСК РФ по региону сообщал, что по делу о нелегальном казино в Хабаровске в отношении начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное производство по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго на тот момент проводилась служебная проверка.