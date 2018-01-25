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08:45 (мск), источник: VLADNEWS

Четыре села в Приморье остались без электроэнергии из-за непогоды

Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения.

Специалисты восстанавливают электроснабжение четырёх сёл в Лазовском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Как сообщили в краевом департаменте энергетики, за прошедшие сутки увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии.

«Это обрывы, перехлесты проводов, которые и приводили к отключению потребителей, в том числе, и котельных», уточнили в ведомстве, добавив, что при отключении электричества котельные переводились на дизель-генераторы.

Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения электроэнергии, в двух случаях отключения превысили четыре часа, эти аварии устранены.

«Более быстрому устранению аварийных ситуаций мешают сильный ветер и морозы, но несмотря на это ремонтные бригады работают круглосуточно», подчеркнули в департаменте.

Напомним, в Приморье установилась аномально холодная погода в отдельных районах температура воздуха опускается до минус 44 градусов, при этом морозы сопровождаются сильным ветром, местами со снегом.

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