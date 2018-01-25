Четыре села в Приморье остались без электроэнергии из-за непогоды
Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения.
Всего за сутки в Приморье произошло 33 аварийных отключения.
Специалисты восстанавливают электроснабжение четырёх сёл в Лазовском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Это обрывы, перехлесты проводов, которые и приводили к отключению потребителей, в том числе, и котельных», уточнили в ведомстве, добавив, что при отключении электричества котельные переводились на
«Более быстрому устранению аварийных ситуаций мешают сильный ветер и морозы, но несмотря на это ремонтные бригады работают круглосуточно», подчеркнули в департаменте.
Напомним, в Приморье установилась аномально холодная погода в отдельных районах температура воздуха опускается до минус 44 градусов, при этом морозы сопровождаются сильным ветром, местами со снегом.