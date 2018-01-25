Во Владивостоке студента обвиняют в мошенничестве

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру, летом 2017 года фигурант дал объявление в интернете о том, что может помочь заселиться в общежитие одного из вузов. К нему обратились четверо студентов, которым он пообещал помочь за денежное вознаграждение. Получив за свои лжеуслуги от 5 тыс. руб. до 9 тыс. руб., злоумышленник перестал выходить на связь.