В Коркинском районе ребенок поджег свою маму
В Коркинском районе вчера, 24-го января, произошло ЧП в поселке Первомайский: ребенок нечаянно поджег свою маму. 32-летняя женщина получила ожоги 60-ти процентов тела.
В Коркинском районе вчера, 24-го января, произошло ЧП в поселке Первомайский: ребенок нечаянно поджег свою маму. 32-летняя женщина получила ожоги 60-ти процентов тела.
Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Коркино с термическими ожогами туловища и конечностей
Женщина рассказала, что ее ребенок зажег свечу, в результате на ней вспыхнул махровый халат.