В Коркинском районе ребенок поджег свою маму

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Коркино с термическими ожогами туловища и конечностей второй-третьей степени, сообщает «Горняцкая правда».

Женщина рассказала, что ее ребенок зажег свечу, в результате на ней вспыхнул махровый халат.