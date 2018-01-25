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09:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В Коркинском районе ребенок поджег свою маму

В Коркинском районе вчера, 24-го января, произошло ЧП в поселке Первомайский: ребенок нечаянно поджег свою маму. 32-летняя женщина получила ожоги 60-ти процентов тела.

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Коркино с термическими ожогами туловища и конечностей второй-третьей степени, сообщает «Горняцкая правда».

Женщина рассказала, что ее ребенок зажег свечу, в результате на ней вспыхнул махровый халат.

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