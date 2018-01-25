В Чапаевске чиновник избавился от детской художественной школы
Мужчина исключил нежилое здание школы из реестра муниципальной собственности. По документам объекта теперь не существует и деньги из казны города туда не поступают.
Мужчина исключил нежилое здание школы из реестра муниципальной собственности. По документам объекта теперь не существует и деньги из казны города туда не поступают.
В Чапаевске пропало здание детской художественной школы. Из документов. Нежилое помещение испарилось из реестра муниципальной собственности с легкой руки руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Постановление чиновник подготовил и подписал в мае 2017 года. Сделал он это, как отмечают в областной прокуратуре, «действуя из личной заинтересованности».
При этом на деле школа никуда не делась.
После того, как здание пропало из документов, детскую художественную школу списали с баланса казны города.
Это не понравилось региональному следственному управлению следственного комитета. Правоохранители возбудили уголовное дело. Они обвинили чиновника в служебном подлоге.
Сейчас стражи порядка проводят расследование, за его ходом следят в городской прокуратуре.