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09:06 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске возбудили дела о «минировании» торговых центров

ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Хабаровске после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в крупных торговых центрах Хабаровска в конце декабря 2017 года, сообщил на пресс-конференции в четверг временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Хабаровскому краю Арсен Исагулов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 29 декабря в полицию поступили звонки о том, что заминированы восемь крупных торговых центров в Хабаровске. Сотни посетителей, которые пришли покупать новогодние подарки и продукты, были эвакуированы. После обследования магазинов, взрывных устройств не обнаружили. Подобные сообщения регистрировались в этот день и в других российских городах.

«После инцидента возбуждены уголовные дела. Они расследуются совместно с УФСБ», — сказал Исагулов.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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