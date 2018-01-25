В Хабаровске возбудили дела о «минировании» торговых центров

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 29 декабря в полицию поступили звонки о том, что заминированы восемь крупных торговых центров в Хабаровске. Сотни посетителей, которые пришли покупать новогодние подарки и продукты, были эвакуированы. После обследования магазинов, взрывных устройств не обнаружили. Подобные сообщения регистрировались в этот день и в других российских городах.

«После инцидента возбуждены уголовные дела. Они расследуются совместно с УФСБ», — сказал Исагулов.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.