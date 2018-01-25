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09:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Пожар случился в недостроенном торговом центре в Хабаровске

Похоже, что к инциденту привело неосторожное курение.

Сегодня в Железнодорожном районе Хабаровска пожарные тушили еще не открытый торговый центр. Огонь возник в здании на улице Карла Маркса, неподалеку от остановки «Выборгская», сообщает портал «Губерния».

Вызов пришел от строителей, которые к приезду расчетов самостоятельно эвакуировались из задымленной зоны. Рабочие догадались обесточить объект для последующего тушения, чем сэкономили пожарным время.

Очаг огня располагался в шахте, похожей на лифтовую. Горели временные деревянные защитные элементы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, на его ликвидацию ушло около 10 минут. Правда, спасателям пришлось задержаться на месте событий, чтобы взломать фанерные щиты и пролить обгоревшее дерево.

По мнению строителей, причина происшествия кроется в неосторожном курении, короткое замыкание исключено. Подрядчик отмечает, что ущерб минимальный. На сроках сдачи торгового центра пожар никак не отразится. Стройка подошла к завершающей стадии: фасад облицован, внутри идут отделочные работы.

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