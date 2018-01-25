Пожар случился в недостроенном торговом центре в Хабаровске

Сегодня в Железнодорожном районе Хабаровска пожарные тушили еще не открытый торговый центр. Огонь возник в здании на улице Карла Маркса, неподалеку от остановки «Выборгская», сообщает портал «Губерния».

Вызов пришел от строителей, которые к приезду расчетов самостоятельно эвакуировались из задымленной зоны. Рабочие догадались обесточить объект для последующего тушения, чем сэкономили пожарным время.

Очаг огня располагался в шахте, похожей на лифтовую. Горели временные деревянные защитные элементы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, на его ликвидацию ушло около 10 минут. Правда, спасателям пришлось задержаться на месте событий, чтобы взломать фанерные щиты и пролить обгоревшее дерево.