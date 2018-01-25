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09:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ангарский роддом оштрафовали на 150 тыс. рублей за мертворождённого ребёнка

Росздравнадзор выявил нарушения в деятельности Ангарского перинатального центра, где в ноябре 2017 года зафиксирован факт мертворождения ребёнка.

Как сообщает 24 января 2018 года сайт ведомства, по решению суда роддом оштрафован на 150 тыс. рублей, два сотрудника — по 20 тыс. рублей каждый.

Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области провёл внеплановую проверку в Ангарске в ноябре. Профильные эксперты выявили нарушения лицензионных требований при работе перинатального центра, а также в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в прокуратуру Иркутской области, СУ СК РФ по Иркутской области и региональное министерство здравоохранения для принятия мер.

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