Ангарский роддом оштрафовали на 150 тыс. рублей за мертворождённого ребёнка

Как сообщает 24 января 2018 года сайт ведомства, по решению суда роддом оштрафован на 150 тыс. рублей, два сотрудника — по 20 тыс. рублей каждый.

Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области провёл внеплановую проверку в Ангарске в ноябре. Профильные эксперты выявили нарушения лицензионных требований при работе перинатального центра, а также в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в прокуратуру Иркутской области, СУ СК РФ по Иркутской области и региональное министерство здравоохранения для принятия мер.