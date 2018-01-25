В Сызрани прибывшего на вызов фельдшера «скорой» ударили ножом в живот

В среду, 24 января, в 21:40, в Сызрани, бригада «скорой помощи» прибыла по вызову к пациенту на улицу Лазо, 15, где находившийся в квартире мужчина, вдруг напал на фельдшера и ударил его ножом в живот, сообщает «Маленькая Сызрань».