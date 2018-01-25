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09:09 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани прибывшего на вызов фельдшера «скорой» ударили ножом в живот

Жизнь медика удалось спасти, он находится в реанимации.

В среду, 24 января, в 21:40, в Сызрани, бригада «скорой помощи» прибыла по вызову к пациенту на улицу Лазо, 15, где находившийся в квартире мужчина, вдруг напал на фельдшера и ударил его ножом в живот, сообщает «Маленькая Сызрань».

Нападавшего мужчину удалось вытолкнуть в подъезд, где через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции.

Фельдшер, получивший ранение брюшной полости, был доставлен в сызранскую центральную городскую больницу. Его прооперировали и поместили в реанимацию.

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