В Сызрани прибывшего на вызов фельдшера «скорой» ударили ножом в живот
Жизнь медика удалось спасти, он находится в реанимации.
Жизнь медика удалось спасти, он находится в реанимации.
В среду, 24 января, в 21:40, в Сызрани, бригада «скорой помощи» прибыла по вызову к пациенту на улицу Лазо, 15, где находившийся в квартире мужчина, вдруг напал на фельдшера и ударил его ножом в живот, сообщает «Маленькая Сызрань».
Нападавшего мужчину удалось вытолкнуть в подъезд, где через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции.
Фельдшер, получивший ранение брюшной полости, был доставлен в сызранскую центральную городскую больницу. Его прооперировали и поместили в реанимацию.