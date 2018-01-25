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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону раскрыли убийство женщины, которая пропала две недели назад

В Ростове-на-Дону раскрыли убийство 52-летней женщины, которая пропала еще две недели назад. Как оказалось, она стала жертвой мужчины, с которым познакомилась незадолго до преступления.

— По предварительным данным, подозреваемый познакомился с потерпевшей в день ее исчезновения и пригласил к себе в квартиру, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области. — Там между ними произошел конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство.

Испугавшись, ростовчанин решил спрятать тело, разрубив его на несколько частей. Останки жертвы он выбросил в Темерник. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства. Следователи, изучив обстоятельства исчезновения ростовчанки, не исключили, что она стала жертвой преступления, так и оказалось.

Как стало известно «Комсомолке» из неофициальных источников, подозреваемый утверждает, что не помнит причину конфликта, так как был сильно пьян.

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