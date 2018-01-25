В Ростове-на-Дону раскрыли убийство женщины, которая пропала две недели назад

— По предварительным данным, подозреваемый познакомился с потерпевшей в день ее исчезновения и пригласил к себе в квартиру, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области. — Там между ними произошел конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство.

Испугавшись, ростовчанин решил спрятать тело, разрубив его на несколько частей. Останки жертвы он выбросил в Темерник. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства. Следователи, изучив обстоятельства исчезновения ростовчанки, не исключили, что она стала жертвой преступления, так и оказалось.