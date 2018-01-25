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17:37 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане осудили мужчину, избившего около больницы полицейского

В Заинске ранее судимый 33-летний мужчина избил полицейского, который сопровождал пьяного водителя на медосвидетельствование в районную поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Prokazan.ru

— В ночь на 25 сентября прошлого года подсудимый, проходя мимо больницы, заметил сотрудника полиции, сопровождавшего задержанного в медучреждение для прохождения освидетельствования. С целью воспрепятствования законным действиям представителя власти он повалил полицейского на землю и нанес ему не менее шести ударов по голове и телу, — сообщили в ведомстве.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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