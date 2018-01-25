В Татарстане осудили мужчину, избившего около больницы полицейского

— В ночь на 25 сентября прошлого года подсудимый, проходя мимо больницы, заметил сотрудника полиции, сопровождавшего задержанного в медучреждение для прохождения освидетельствования. С целью воспрепятствования законным действиям представителя власти он повалил полицейского на землю и нанес ему не менее шести ударов по голове и телу, — сообщили в ведомстве.