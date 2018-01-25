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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде управляющую компанию заподозрили в подделке протокола

ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» заподозрили в подделке протокола общего собрания собственников.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона, жители дома № 15 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе не раз жаловались на управляющую компанию. Придомовая территория и подъезды содержались ненадлежащим образом, влажная уборка мест общего пользования не производилась, рекламные вывески на фасаде не демонтировались.

В адрес ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» не раз выдавались предписания об устранении нарушений и назначались административные наказания. В итоге региональный Госжилнадзор инициировал процедуру исключения сведений об управлении этим домом из реестра лицензий. Управляющая компания, в попытках сохранить право обслуживания дома, предоставила в жилищную инспекцию протокол с признаками подделки. Сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы.

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