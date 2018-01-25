В Волгограде управляющую компанию заподозрили в подделке протокола
ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» заподозрили в подделке протокола общего собрания собственников.
ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» заподозрили в подделке протокола общего собрания собственников.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В адрес ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» не раз выдавались предписания об устранении нарушений и назначались административные наказания. В итоге региональный Госжилнадзор инициировал процедуру исключения сведений об управлении этим домом из реестра лицензий. Управляющая компания, в попытках сохранить право обслуживания дома, предоставила в жилищную инспекцию протокол с признаками подделки. Сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы.