В Волгограде управляющую компанию заподозрили в подделке протокола

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона, жители дома № 15 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе не раз жаловались на управляющую компанию. Придомовая территория и подъезды содержались ненадлежащим образом, влажная уборка мест общего пользования не производилась, рекламные вывески на фасаде не демонтировались.

В адрес ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» не раз выдавались предписания об устранении нарушений и назначались административные наказания. В итоге региональный Госжилнадзор инициировал процедуру исключения сведений об управлении этим домом из реестра лицензий. Управляющая компания, в попытках сохранить право обслуживания дома, предоставила в жилищную инспекцию протокол с признаками подделки. Сведения об этом будут переданы в правоохранительные органы.