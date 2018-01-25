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17:12 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские полицейские рассказали о самых популярных способах интернет-мошенничества

С начала года в Калининграде выявлено 53 сетевых преступления, связанных с совершением мошеннических действий. Тем не менее количество обращений обманутых граждан продолжает расти.

Источник: Клопс.ru

О самых популярных способах мошенничества «Клопс» рассказал заместитель начальника отдела «К» УМВД России по Калининградской области Александр Косарев.

Первый из них — это площадки бесплатных объявлений. Злоумышленник обращается к продавцу, который разместил своё объявление на сайте. Просит продиктовать номер карты, чтобы провести оплату. Как правило, причина именно безналичного расчёта всегда одна и та же: покупатель якобы находится в другом городе. Покупку же заберёт позже или попросит кого-то из знакомых её забрать. Продавец называет номер карты для перевода, телефон мошеннику уже известен, так как он был указан в объявлении, и теперь остаётся лишь раздобыть код, чтобы провести всю операцию через Сбербанк-онлайн. Для этого продавец диктует ему код из СМС, который приходит следом и который якобы требуется для денежного перевода. На самом деле — это код для восстановления доступа к интернет-банку. И все счета у мошенника на виду.

Иногда злоумышленники выступают и по другую сторону, представляясь продавцами. Здесь всё ещё проще: как только покупатель вносит некий задаток, продавец бесследно исчезает.

Продолжают люди попадаться и на уловки фейковых интернет-магазинов. Здесь, как правило, торгуют техникой. О наличии таких виртуальных торговых точек мошенники сообщают примитивными способами рекламы: рассылка сообщений в соцсетях, спам на электронную почту и т. д.

«Чтобы не попасться в руки недоброжелателям, необходимо всегда внимательно читать отзывы об интернет-магазинах. Не стоит обольщаться низкой ценой товаров, представленных в них. И ни в коем случае нельзя сообщать данные банковской карты, за исключение номера карты. А также не сообщать пароли, которые приходят в СМС-сообщениях от банка в интернет-приложении», — подчеркнул Александр Косарев.

Ещё один популярный способ — ложные СМС-сообщения. В них обычно пишут о внезапном «выигрыше» или вымогают деньги под предлогом попадания родственников в ДТП. В этом случае злоумышленники просят срочно выслать определённую сумму на телефон или банковскую карту. Карта при этом тоже может стать объектом покушения. «Ваша карта заблокирована, перезвоните по номеру…» — очень популярный текст фальшивых СМС.

Максимальный срок лишения свободы для интернет-мошенников — до шести лет.

Некоторые злоумышленники попадаются в руки полиции по несколько раз. «Был случай, когда калининградец во “ВКонтакте” продавал автозапчасти. Мы его личность установили, задержали, дело было направлено в суд. Его осудили, правда, дали условный срок. Казалось бы, на этом он должен был и успокоиться. Но стали опять поступать заявления от граждан из других регионов. Мы начали проверку и выяснилось, что это тот же самый товарищ продолжил тем же самым промышлять. Правда, теперь за ним приехали сотрудники полиции из другого региона, забрали его туда», — рассказывает Косарев.

Следует отметить, что калининградские мошенники стараются не совершать махинаций в отношении местных жителей. В основном их жертвами становятся люди из других регионов России. Преступный интерес к калининградцам и жителям области проявляют представители стран СНГ.

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