Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали
Стала известна причина смерти народной артистки Сенчиной
Сама нежность: Пелагея надела элегантное платье
Борис Джонсон оказался потомком мумииУченые в городе Базель наконец разгадали загадку мумифицированных останков женщины
Пассажир бизнес-класса не уступил Бузовой - не знал, кто это
Микроволновки признали опасными для человечества
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Эмма Лавринович назвала причину смерти Людмилы Сенчиной
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Сама нежность: Пелагея надела элегантное платье
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре девятиклассник чуть не застрелил учительницу и кидался дымовыми шашками в школе

Юного дебошира с пневматикой скрутили два студента учебного заведения.

Источник: Комсомольская правда

Подростковые вооруженные нападения на одноклассников и преподавателей в России становятся каким-то страшным явлением. Сегодня днем волна докатилась и до Самары. Как стало известно «КП-Самара», в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования на Советской Армии девятиклассник школы № 46 грозился застрелить учительницу, а перед этим с помощью шашек устроил дымовую завесу.

— В первом корпусе нашего учреждения сейчас учатся ребята 46-й школы, которая дала трещину. Говорят, что этот парень оттуда. Оружие он пронес в чехле из-под гитары, — рассказывает нашему корреспонденту учащаяся заведения Татьяна М. (личные данные изменены).

Более подробную информацию «Комсомолке» предоставил Иван П. — еще один студент колледжа.

— Все случилось во время пары. Какой-то девятиклассник с 46-й школы решил «завалить» свою училку. Воспользовался большим потоком на проходной во время перемены, зашел в туалет. Оружие и шашки пронес в чехле гитарном. — объясняет Иван. — В туалете под музыку он зарядил оружие, зажег фаеры и петарды Корсар. Взрыв был не сильный, но дыма изрядно. А с ружьями пневматическими он пошел учительницу валить. Она вышла из кабинета, а он на нее направил оружие. Одногруппники мои подскочили и повалили его с ног, а потом завели кабинет — дожидаться полиции. Парень этот какой-то псих! Ведет себя очень странно. Занятия, конечно, после этого отменили.

— Очень много людей сегодня у нас этим интересуются — ко мне очередь! Я хочу сказать, что самое главное — это то, что никто не пострадал, Только стены, но с этим справимся как-нибудь. А школьники проявили себя, как настоящие школьники — сплоченные и поддерживающие друг друга. Завтра на линейке я вызову ребят, которые помогли задержать хулигана и назову их героями! — говорит директор СТСПО Владимир Бодров.

Поступок юноши очень напугал людей, находящихся в здании. Многие из них выбегали из своих аудиторий.

— Все произошло примерно в 11:45. В колледж вошел школьник с чехлом от гитары. Помещение у техникума на время ремонта арендует 46 школа. В чехле у 15-летнего подростка были 2 пневматические винтовки, петарды и дымовые факелы (фаеры). В коридоре на втором этаже он поджег фаеры и бросил на пол. В руки он, якобы, взял пневматические винтовки. Народ это увидел и начал выбегать из класса в коридор. Скрутили школьника студенты техникума. Полицию вызвал вахтер. На место выехали все службы, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды » источник, знакомый с ситуацией.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн у себя в твиттере отмечает, что в учебном заведении были проблемы с охраной. Кроме бабушки-вахтера на входе никто не сидел.

— Охрана в школе отсутствовала, внизу сидел вахтёр, кнопки тревожной сигнализации нет. Управление Росгвардии приступает к проверке обеспечения безопасности остальных школ Самары. Такого, как в школе 46, быть не должно. Уверен, Дмитрий Азаров наведёт порядок, — написал Хинштейн. Между тем, по имеющимся у нас сведениям, кнопка тревоги все-таки там есть — только она выходит не на Росгвардию, а на частную охранную организацию.

По информации регионального ГУ МВД, подозреваемому 15-лет. Оружие у него было пневматическое, а дымовые факелы он разбросал в коридоре. К счастью, пострадавших нет. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся в присутствии их родителей. Силовики продолжают проверку по факту происшествия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Главтема» снова в эфире!
Геннадий Онищенко: Прежде чем жениться, лучше - подлечиться!
Возрождение «Белого лебедя»: как обновили боевой ракетоносец
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
На часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Доходы россиян падают четыре года подряд
Спорт
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение о пропуске чемпионата Европы в Риднау
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь