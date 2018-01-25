В Самаре девятиклассник чуть не застрелил учительницу и кидался дымовыми шашками в школе

Источник: Комсомольская правда

Подростковые вооруженные нападения на одноклассников и преподавателей в России становятся каким-то страшным явлением. Сегодня днем волна докатилась и до Самары. Как стало известно «КП-Самара», в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования на Советской Армии девятиклассник школы № 46 грозился застрелить учительницу, а перед этим с помощью шашек устроил дымовую завесу.

— В первом корпусе нашего учреждения сейчас учатся ребята 46-й школы, которая дала трещину. Говорят, что этот парень оттуда. Оружие он пронес в чехле из-под гитары, — рассказывает нашему корреспонденту учащаяся заведения Татьяна М. (личные данные изменены).

Более подробную информацию «Комсомолке» предоставил Иван П. — еще один студент колледжа.

— Все случилось во время пары. Какой-то девятиклассник с 46-й школы решил «завалить» свою училку. Воспользовался большим потоком на проходной во время перемены, зашел в туалет. Оружие и шашки пронес в чехле гитарном. — объясняет Иван. — В туалете под музыку он зарядил оружие, зажег фаеры и петарды Корсар. Взрыв был не сильный, но дыма изрядно. А с ружьями пневматическими он пошел учительницу валить. Она вышла из кабинета, а он на нее направил оружие. Одногруппники мои подскочили и повалили его с ног, а потом завели кабинет — дожидаться полиции. Парень этот какой-то псих! Ведет себя очень странно. Занятия, конечно, после этого отменили.

— Очень много людей сегодня у нас этим интересуются — ко мне очередь! Я хочу сказать, что самое главное — это то, что никто не пострадал, Только стены, но с этим справимся как-нибудь. А школьники проявили себя, как настоящие школьники — сплоченные и поддерживающие друг друга. Завтра на линейке я вызову ребят, которые помогли задержать хулигана и назову их героями! — говорит директор СТСПО Владимир Бодров.

Поступок юноши очень напугал людей, находящихся в здании. Многие из них выбегали из своих аудиторий.

— Все произошло примерно в 11:45. В колледж вошел школьник с чехлом от гитары. Помещение у техникума на время ремонта арендует 46 школа. В чехле у 15-летнего подростка были 2 пневматические винтовки, петарды и дымовые факелы (фаеры). В коридоре на втором этаже он поджег фаеры и бросил на пол. В руки он, якобы, взял пневматические винтовки. Народ это увидел и начал выбегать из класса в коридор. Скрутили школьника студенты техникума. Полицию вызвал вахтер. На место выехали все службы, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды » источник, знакомый с ситуацией.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн у себя в твиттере отмечает, что в учебном заведении были проблемы с охраной. Кроме бабушки-вахтера на входе никто не сидел.

— Охрана в школе отсутствовала, внизу сидел вахтёр, кнопки тревожной сигнализации нет. Управление Росгвардии приступает к проверке обеспечения безопасности остальных школ Самары. Такого, как в школе 46, быть не должно. Уверен, Дмитрий Азаров наведёт порядок, — написал Хинштейн. Между тем, по имеющимся у нас сведениям, кнопка тревоги все-таки там есть — только она выходит не на Росгвардию, а на частную охранную организацию.