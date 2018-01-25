В Самаре девятиклассник чуть не застрелил учительницу и кидался дымовыми шашками в школе
Юного дебошира с пневматикой скрутили два студента учебного заведения.
Юного дебошира с пневматикой скрутили два студента учебного заведения.
Подростковые вооруженные нападения на одноклассников и преподавателей в России становятся
— В первом корпусе нашего учреждения сейчас учатся ребята 46-й школы, которая дала трещину. Говорят, что этот парень оттуда. Оружие он пронес в чехле
Более подробную информацию «Комсомолке» предоставил Иван П. — еще один студент колледжа.
— Все случилось во время пары.
— Очень много людей сегодня у нас этим интересуются — ко мне очередь! Я хочу сказать, что самое главное — это то, что никто не пострадал, Только стены, но с этим справимся
Поступок юноши очень напугал людей, находящихся в здании. Многие из них выбегали из своих аудиторий.
— Все произошло примерно в 11:45. В колледж вошел школьник с чехлом от гитары. Помещение у техникума на время ремонта арендует 46 школа. В чехле у 15-летнего подростка были 2 пневматические винтовки, петарды и дымовые факелы (фаеры). В коридоре на втором этаже он поджег фаеры и бросил на пол. В руки он, якобы, взял пневматические винтовки. Народ это увидел и начал выбегать из класса в коридор. Скрутили школьника студенты техникума. Полицию вызвал вахтер. На место выехали все службы, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды » источник, знакомый с ситуацией.
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн у себя в твиттере отмечает, что в учебном заведении были проблемы с охраной. Кроме
— Охрана в школе отсутствовала, внизу сидел вахтёр, кнопки тревожной сигнализации нет. Управление Росгвардии приступает к проверке обеспечения безопасности остальных школ Самары. Такого, как в школе 46, быть не должно. Уверен, Дмитрий Азаров наведёт порядок, — написал Хинштейн. Между тем, по имеющимся у нас сведениям, кнопка тревоги
По информации регионального ГУ МВД, подозреваемому 15-лет. Оружие у него было пневматическое, а дымовые факелы он разбросал в коридоре. К счастью, пострадавших нет. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся в присутствии их родителей. Силовики продолжают проверку по факту происшествия.