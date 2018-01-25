В Крыму мужчина четыре раза угонял трактор у своего работодателя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. В Ленинском районе сотрудниками ОМДВ России раскрыта кража металлолома и четыре угона одного и того же трактора. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым. Все происшествия были зарегистрированы на территории одного фермерского хозяйства.