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17:22 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму мужчина четыре раза угонял трактор у своего работодателя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. В Ленинском районе сотрудниками ОМДВ России раскрыта кража металлолома и четыре угона одного и того же трактора. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым. Все происшествия были зарегистрированы на территории одного фермерского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

По подозрению в совершении преступлений оперативники задержали рабочего фермы, ранее судимого 45-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что мужчина жил на ферме и пять раз выносил с ее территории металлические изделия. Общий ущерб составил около 15 тысяч рублей. Кроме того, он четырежды угонял трактор владельца фермы, чтобы навестить друзей.

Задержанный свою вину признал, против него возбуждены два уголовных дело по статьям «кража» и «угон» и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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