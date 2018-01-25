Гибель 52 человек в автобусе: водители задержаны

Источник: Zakon.kz

Следствие установило причастность трех водителей автобуса, в котором погибли 52 человека, к возгоранию. Все трое задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

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«В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса», — сообщили в прокуратуре региона.

Водители задержаны по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области находится в производстве межрегиональной следственно-оперативной группы следственного департамента МВД.