Белоруса, выдававшего себя за агента спецслужб, задержали в Польше‍

Источник: Комсомольская правда

В городе Катовице на юге Польши полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за сотрудников национального Агентства внутренней безопасности, Службы военной контрразведки или Центрального антикоррупционного бюро Польши. Среди задержанных оказался один гражданин Беларуси.

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Группа злоумышленников незаконно заработала свыше миллиона злотых (это более 235 тыс. евро). Подозреваемые в мошенничестве входили в доверие к директорам различных организаций и предлагали свою помощь в решении вопросов, например, содействие в уклонении от наказания за нарушения закона, пишет польская пресса.

Что касается белоруса, то в одном из эпизодов дела говорится о том, что он взял от руководителя польской фармацевтической компании 300 тыс. злотых якобы за окончание проверки фирмы местной прокуратурой.