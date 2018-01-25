В Воронеже на улице Лебедева столкнулись 4 машины: есть пострадавшие
Воронежцы сообщают о ДТП, произошедшем сегодня днем на улице Лебедева.
Воронежцы сообщают о ДТП, произошедшем сегодня днем на улице Лебедева.
Авария произошла около 12 часов 58 минут. В это время в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС поступило сообщение о том, что на улице Лебедева столкнулись четыре машины. В ДТП, по сведениям звонивших, попали «Пежо 407», ГАЗель, «Дэу Нексия» и «Ниссан».
Как видно на фотографиях с места происшествия, машины получили серьезные повреждения, у одной из легковушек оказалась сильно смята задняя часть.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. По данным