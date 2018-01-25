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17:48 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже на улице Лебедева столкнулись 4 машины: есть пострадавшие

Воронежцы сообщают о ДТП, произошедшем сегодня днем на улице Лебедева.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла около 12 часов 58 минут. В это время в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС поступило сообщение о том, что на улице Лебедева столкнулись четыре машины. В ДТП, по сведениям звонивших, попали «Пежо 407», ГАЗель, «Дэу Нексия» и «Ниссан».

Как видно на фотографиях с места происшествия, машины получили серьезные повреждения, у одной из легковушек оказалась сильно смята задняя часть. Автомобили-участники ДТП заняли три полосы проезжей части. По словам очевидцев, из-за этого на левобережной магистрали образовалась пробка в обе стороны.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы МЧС, в массовой аварии есть пострадавшие. В ликвидации последствий случившегося приняли участие четыре спасателя с привлечением одной единицы спецтехники.

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