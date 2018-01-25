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18:05 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 25 янв — РИА Новости. Суд в Омской области по ходатайству следствия заключил под стражу по обвинению в гибели пятерых детей на пожаре в селе Седельниково 39-летнего оператора автогазозаправочной станции, заправившего взорвавшийся в доме баллон, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным СК, пожар произошел 22 января в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми. Пять детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать госпитализирована с ожогами около 50% поверхности тела. Двое других детей и их приемный отец 1963 года рождения не пострадали.

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«Сегодня судом было удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому Евгению Сердюкову меры пресечения в виде заключения под стражу. Во время допроса следователем и в суде он вину не признал», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что 39-летний оператор автогазозаправочной станции заправил 12-литровый газовый баллон с грубым нарушением установленных норм безопасности, что через три часа привело к детонации газового баллона. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц».

«В ходе осмотров места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, проведены обыски и выемки на автозаправочной станции и в помещении органов опеки и попечительства. По предварительным данным пожарно-технической экспертизы, причиной пожара стала детонация газового баллона», — сообщили в СУСК.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти детей стало острое отравление угарным газом. Следователи продолжают устанавливать других причастных к преступлению.

По данным СК, утром 22 января 56-летний отец семерых приемных детей из села Седельниково заправил на АГЗС, принадлежащей индивидуальному предпринимателю — депутату Тарского муниципального Совета, 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью, после чего занес баллон в кочегарку своего двухэтажного жилого дома. Через несколько часов произошла детонация газового баллона с воспламенением газовоздушной смеси и обширным пожаром, во время которого погибли находившиеся на втором этаже дети.

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 В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре
СК назвал возможную причину пожара под Омском, где погибли пять детей
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