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18:07 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии рассказали, как ученик смог пронести оружие в самарскую школу

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Девятиклассник смог пронести два пневматических ружья в школу № 45 в Самаре, спрятав их в чехле от гитары, его разоружил учитель и другие ученики, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Источник: РИА Новости

Раннее местная полиция сообщила, что самарский школьник пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

«Ученик девятого класса пронес два пневматических ружья в чехле из-под гитары, а также петарды — дымовые шашки, которые затем он достал в туалете, после чего с зажженной петардой и двумя этими ружьями попытался зайти в класс, где был остановлен учителем и другими учениками, которые его фактически разоружили», — сказал Хинштейн.

Хинштейн напомнил, что школа охранялась вахтершей, которая не досматривала учеников, а тревожной кнопки в здании не было. После того, как девятиклассника остановили, руководство школы обратилось в полицию, которые приехали в учебное заведение вместе с нарядами вневедомственной охраны Росгвардии.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

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