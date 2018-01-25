В Росгвардии рассказали, как ученик смог пронести оружие в самарскую школу

Источник: РИА Новости

Раннее местная полиция сообщила, что самарский школьник пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

«Ученик девятого класса пронес два пневматических ружья в чехле из-под гитары, а также петарды — дымовые шашки, которые затем он достал в туалете, после чего с зажженной петардой и двумя этими ружьями попытался зайти в класс, где был остановлен учителем и другими учениками, которые его фактически разоружили», — сказал Хинштейн.

Хинштейн напомнил, что школа охранялась вахтершей, которая не досматривала учеников, а тревожной кнопки в здании не было. После того, как девятиклассника остановили, руководство школы обратилось в полицию, которые приехали в учебное заведение вместе с нарядами вневедомственной охраны Росгвардии.