В Волгограде завершено расследование убийства солдата

Он обвиняется в убийстве группой лиц по предварительному сговору и ещё по ряду статей.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, уголовное дело было возбуждено по факту убийства 22-летнего военнослужащего. 18 мая прошлого года он выехал из дому, и больше его никто не видел. Все попытки матери узнать что-либо о сыне окончились ничем. Тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Был очерчен круг подозреваемых, куда попали 27-летний знакомый военнослужащего и двое его сообщников, в возрасте 19 и 16 лет. Как полагает следствие, эти трое подкараулили свою жертву и принялись за жестокое избиение. Всё решил удар кирпичом по голове.

Мотивом преступления оказалась ревность. И убийца, и его жертва влюбились в одну девушку. Все трое были задержаны. Причём, нынешний обвиняемый задерживался дважды — он сбежал во время проведения следственного эксперимента.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции вмененных статей, в качестве максимального наказания, предусматривают лишение свободы на срок до 25 лет.