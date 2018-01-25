В Волгограде завершено расследование убийства солдата
25 января 2018 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Волгограда.
25 января 2018 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Волгограда.
Он обвиняется в убийстве группой лиц по предварительному сговору и ещё по ряду статей.
Как сообщила РИАЦ
Был очерчен круг подозреваемых, куда попали 27-летний знакомый военнослужащего и двое его сообщников, в возрасте 19 и 16 лет. Как полагает следствие, эти трое подкараулили свою жертву и принялись за жестокое избиение. Всё решил удар кирпичом по голове.
Мотивом преступления оказалась ревность. И убийца, и его жертва влюбились в одну девушку. Все трое были задержаны. Причём, нынешний обвиняемый задерживался дважды — он сбежал во время проведения следственного эксперимента.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции вмененных статей, в качестве максимального наказания, предусматривают лишение свободы на срок до 25 лет.
Уголовные дела в отношении сообщников выделены в отдельное производство и находятся на стадии расследования.