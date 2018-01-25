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18:29 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пожарные предотвратили утечку аммиака на воронежском хладокомбинате

Компрессорная с аммиаком находится как раз за стеной горевшего склада.

Катастрофу в центре Воронежа предотвратили сегодня спасатели. На воронежском хладокомбинате горело помещение, за стеной которого находилась компрессорная с аммиаком. Если бы огонь до неё добрался, рассказывают в МЧС, эвакуировать пришлось бы всех в радиусе нескольких остановок, включая Курский вокзал и больницу № 3.

Тушить прибыло более 20 единиц техники и под сотню спасателей. Как стало известно, горели опилки — хранили их в пристройке, на первом этаже были раздевалки, а на втором — целый склад мешков со стружкой. Горело так, что тушить спасателям пришлось через крышу — поднимали листы железа и заливали склад водой сверху. Пожарные рисковали — на кровлю импровизированного склада взобралось не менее 10 человек.

В это время внизу спасатели выбрасывали со склада тюки с опилками, чтобы огонь на них не перекинулся. Склад заливали около часа, после чего объявили, что возгорание локализовано. Воды потребовалось много — пожарные отбивали ото льда гидранты не только на территории предприятия, но и вокруг него, чтобы наполнить цистерны. Работники фабрики, тем временем, откачивали аммиак из компрессорной.

— Если бы работники завода не перекачали, компрессор бы работал, тогда была бы вероятность, что огонь перекинулся на компрессорную и мог дойти до ёмкостей с аммиаком, а это было бы очень плохо. Вы представляете, опилки, даже если полметра в высоту, загорелись, пока ты их затушишь, сколько это будет тлеть, и надо найти, где это тлеет. Проблема вот в этом состоит, — сообщил начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Руководство предприятия, судя по всему, ждёт разбирательство с правоохранительными органами. По словам пожарных, хранилище легковоспламеняющихся веществ за стеной компрессорной запрещено.

Напомним, это не первый пожар третьей категории сложности на воронежском хладокомбинате. В 2009 году там полностью выгорел цех по производству пластиковой тары. Тогда тоже боялись разлива аммиака, а его на предприятии было 1,5 тонны.

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