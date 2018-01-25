В Воронеже на видео сняли, как мужчина с ножом за час ограбил два офиса микрозаймов

Источник: 36.мвд.рф

24 января около 12:00 в полицию обратилась 22-летняя сотрудница офиса микрозаймов на улице Лизюкова. Она заявила, что около 11:50 в помещение зашел мужчина. Под угрозой ножа он похитил 5 тысяч рублей.

На записи видеокамер, которые выложила полиция, видно, что мужчина был в медицинской маске. Забавный момент — грабитель рукой свалил стоявшую на столе новогоднюю ёлочку. После этого он аккуратно поставил украшение обратно.

А примерно в 13:00 этого же дня в полицию поступил экстренный вызов из салона быстрых займов на улице Димитрова. Там неизвестный похитил всего 2 тысячи рублей. Оказалось, что эту кредитную организацию ограбил этот же мужчина. Удивительно, как он добрался по заснеженному городу, стоящему в пробках, из одной части города в другую так быстро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_DhujEiNgFI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На записи второго ограбления видно, что мужчина заходит в офис быстро и проходит сразу за стол к одной из сотрудниц. Он достает нож и приставляет его к груди женщины. Та замирает и закрывается руками. Её коллега в это время достает из ящика 2 тысячи рублей и бросает их на стол. Мужчина забирает деньги, а сотрудница в этот момент вдруг хватает его за руку с ножом. Грабитель хватает её и резко нагибает. Потом отпускает девушку, хлопает её по плечу и убегает.

«Полиция обоснованно подразумевает в совершении преступлений и разыскивает 25-летнего Николая Шулика», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По фактам случившегося возбудили уголовные дела за разбой. Пока подозреваемого не удалось задержать. Подозреваемый среднего телосложения, рост около 160 см, был одет в голубую куртку.