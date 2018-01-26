На автовокзале Ростова сгорел пассажирский автобус

По словам водителя, он собирался подать транспорт на посадочную площадку, но когда повернул ключ зажигания, в моторном отсеке произошло короткое замыкание и автобус загорелся.

Пассажиров отвели на безопасное расстояние. Пожар потушили в течение 10−15 минут. Транспорт был пустой, поэтому никто не пострадал.

Представитель автовокзала рассказал порталу 161.ru, что людей, планировавших уехать в Северную Осетию, пересадят на другие маршруты.

Причины происшествия выясняются.