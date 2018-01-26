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09:27 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На автовокзале Ростова сгорел пассажирский автобус

Автобус Ростов — Владикавказ сгорел на автовокзале Ростова-на-Дону вечером 25 января.

По словам водителя, он собирался подать транспорт на посадочную площадку, но когда повернул ключ зажигания, в моторном отсеке произошло короткое замыкание и автобус загорелся.

Пассажиров отвели на безопасное расстояние. Пожар потушили в течение 10−15 минут. Транспорт был пустой, поэтому никто не пострадал.

Представитель автовокзала рассказал порталу 161.ru, что людей, планировавших уехать в Северную Осетию, пересадят на другие маршруты.

Причины происшествия выясняются.

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