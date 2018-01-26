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09:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Экс-начальник тыла УТ МВД по ПФО осужден в Нижнем Новгороде

Приговор вынесен Канавинским районным судом.

Экс-начальник тыла УТ МВД по ПФО осужден в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Как было установлено судом, с 1 июля 2011 по 19 декабря 2014 года мужчина заключал государственные контракты по оказанию услуг транспортировки нефти между приволжской транспортной полицией и ООО ТК «Октан», которой он руководил через своих родственников.

Установлено, что нефтепродукты в ряд адресов не транспортировались, но акты выполненных работ подписывались, деньги за оказанные услуг переводились на расчетный счет ООО ТК «Октан».

В результате указанных незаконных действий государству причинен ущерб в размере 835 906 рублей 36 копеек.

Экс-начальнику тыла было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 70 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пасынок мужчины был осужден на 1 год 8 месяцев со штрафом в 70 000 рублей, а супруге было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника тыла транспортной полиции по ПФО осудят за крупное мошенничество.

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