Экс-начальник тыла УТ МВД по ПФО осужден в Нижнем Новгороде
Приговор вынесен Канавинским районным судом.
Приговор вынесен Канавинским районным судом.
Как было установлено судом, с 1 июля 2011 по 19 декабря 2014 года мужчина заключал государственные контракты по оказанию услуг транспортировки нефти между приволжской транспортной полицией и ООО ТК «Октан», которой он руководил через своих родственников.
Установлено, что нефтепродукты в ряд адресов не транспортировались, но акты выполненных работ подписывались, деньги за оказанные услуг переводились на расчетный счет ООО ТК «Октан».
В результате указанных незаконных действий государству причинен ущерб в размере 835 906 рублей 36 копеек.
Пасынок мужчины был осужден на 1 год 8 месяцев со штрафом в 70 000 рублей, а супруге было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.
Ранее сообщалось, что бывшего начальника тыла транспортной полиции по ПФО осудят за крупное мошенничество.