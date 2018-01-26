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08:09 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец обманул студентов с заселением в общежитие во Владивостоке

Злоумышленник предстанет перед судом.

Приморец 1995 года рождения обвиняется в «Мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, летом 2017 года фигурант в интернете распространил заведомо ложную информацию о возможности оказать посредническую помощь по заселению в общежитие ВУЗа. После этого к нему обратились 4 студента, которым он пообещал помочь за денежное вознаграждение, которое составляло 5−9 тысяч рублей.

После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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