Приморец обманул студентов с заселением в общежитие во Владивостоке
Злоумышленник предстанет перед судом.
Злоумышленник предстанет перед судом.
Приморец 1995 года рождения обвиняется в «Мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
По версии следствия, летом 2017 года фигурант в интернете распространил заведомо ложную информацию о возможности оказать посредническую помощь по заселению в общежитие ВУЗа. После этого к нему обратились 4 студента, которым он пообещал помочь за денежное вознаграждение, которое составляло 5−9 тысяч рублей.
После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.