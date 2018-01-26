Полиция до сих пор не вышла на след виновных в волне эвакуаций в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

«Это прокатилось по всей России. Мы сейчас работаем совместно с коллегами из ФСБ. Пока я не готов сказать, откуда точно сделаны звонки: сейчас же различные технологии — можно звонить из одного места, сидя на Канарах, а звонок придёт из другого. У нас все уголовные дела возбуждены. Мы, конечно, подходим к этой проблеме рационально: конечно, никто не бежит, не начинает всех ото всюду эвакуировать, потому что это глупость какая-то. Но, тем не менее, относимся очень серьёзно», — отметил главный полицейский Хабаровского края.

По его словам, полиция примет все необходимые меры, чтобы подобного инцидента не случилось вновь, в частности, во время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске на следующей неделе.

«Мы совсем недавно провели совместную тренировку с Росгвардией в чаше арены “Ерофей”, отточили логистику действий — как, кого и куда выводить, в случае происшествия. К тому же просто так внутрь не зайти — будут рамки стоять, будет досмотр. Мы обязательно всё проверим, но лишних телодвижений мы делать не собираемся. Будет ли возможная эвакуация, я не знаю, всё будет зависеть от напряжённости, как поступит звонок. И не дай бог, чтобы он поступил. Пускай люди играют и отдыхают на чемпионате, болеют, кричат, выдают свои эмоции. А мы последим за правопорядком», — добавил Арсен Исагулов.