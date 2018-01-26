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08:25 (мск), источник: dostup1.ru

Трое, в том числе полуторагодовалый малыш, пострадали в ДТП в Челябинске

Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован с частичной потерей памяти.

Водитель ВАЗа, не уступивший дорогу иномарке, спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Победы в Челябинске — в момент столкновения ударился головой полуторагодовалый ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в четверг, 25 января, около 9.45 у дома на проспекте Победы, 111. Выезжавший со второстепенной дороги водитель Lada Kalina не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen. В результате иномарка протаранила отечественную легковушку. Основной удар пришелся на место водителя ВАЗа.

«Пострадал 29-летний водитель Volkswagen, получивший травму головы, но госпитализация не потребовалась. Также ушиб лицо ребенок, которого перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мальчик получает медпомощь амбулаторно. Госпитализация потребовалась 27-летнему водителю Lada, который тяжело травмировал голову», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Известно, что у предполагаемого виновника ДТП, водителя ВАЗа, отмечается частичная потеря памяти. Момент столкновения он не помнит. В машине также находилась мать ребенка, которая не пострадала.

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