Из-за жуткой аварии на мосту в Омске большая пробка

По сообщению очевидцев, столкнулись ВАЗ-2101 и иностранная легковушка. Судя по фотографиям и видео, столкновение было серьезным. Удар пришелся в основном на заднюю часть «копейки», отечественная машина почти полностью уничтожена и восстановить ее вряд ли получится.

Несмотря на раскуроченные автомобили, о пострадавших нет никакой информации, как сообщили в полиции «СуперОмску».

«Информации о ДТП нет, очевидно, авария без пострадавших», — уточнили в УГИБДД УМВД по Омской области.

Не исключено, что участники оформили ДТП по европротоколу.