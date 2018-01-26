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08:19 (мск), источник: СуперОмск

Из-за жуткой аварии на мосту в Омске большая пробка

Утреннее крупное ДТП на мосту в Омске. Авария случилась около 8 утра на Октябрьском мосту через реку Омь, мост в народе также называют Горбатым.

По сообщению очевидцев, столкнулись ВАЗ-2101 и иностранная легковушка. Судя по фотографиям и видео, столкновение было серьезным. Удар пришелся в основном на заднюю часть «копейки», отечественная машина почти полностью уничтожена и восстановить ее вряд ли получится.

Несмотря на раскуроченные автомобили, о пострадавших нет никакой информации, как сообщили в полиции «СуперОмску».

«Информации о ДТП нет, очевидно, авария без пострадавших», — уточнили в УГИБДД УМВД по Омской области.

Не исключено, что участники оформили ДТП по европротоколу.

Из-за аварии на мосту образовалась пробка в обе стороны.

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