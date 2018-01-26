При пожаре в екатеринбургской спортшколе погиб мужчина

При тушении пожара в екатеринбургской спортшколе «Динамо» (переулок Встречный) нашли труп мужчины. Проводится проверка.

«Погиб, предположительно, бомж. Внешних телесных повреждений нет, данных о криминальном характере смерти нет. Тело направлено на вскрытие», — рассказал «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Пожар в спортшколе произошел в ночь на 26 января. Сгорел пристрой около здания, сама школа не пострадала.