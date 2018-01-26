В Прикамье орудуют «чёрные кредиторы»
Центробанк рассказал, как не попасться на удочку черных кредиторов. Оказывается, есть и такие.
Центробанк рассказал, как не попасться на удочку черных кредиторов. Оказывается, есть и такие.
Рост кредитов физическим лицам продолжился, а объем просроченной задолженности сократился. Такие данные публикует
Cлучаи у всех разные. Если речь идёт о сумме небольшой, в несколько тысяч рублей, и есть возможность долг быстро погасить, тогда можно обратиться в микрофинансовую организацию.
— Займ ваш полностью погашен, справка говорит, что вы не имеете задолженности перед нами.
Деньги выдают быстро, рассказала Мария, процент, правда, по сравнению с банковским очень большой. Поэтому, как совет другим, если брать нужную сумму, то очень ненадолго.
Мария Иванова: «С микрозаймами до этого не сталкивалась, но тут ситуация сложилась такая, что деньги нужны были срочно, чтобы купить горящую путёвку. Всё получилось отменно, деньги получила, куда хотела, съездила и вот — всё вернула».
Есть несколько правил, которые стоит знать тем, кто решил обратиться в МФО: Проверить организацию на сайте Центробанка, если её нет в банковском реестре — вполне вероятно, что это мошенники или «чёрные кредиторы». Узнать, сколько денег в итоге нужно будет вернуть. Все условия лучше записать — все сроки и суммы. Не обращаться к услугам посредников, это может быть небезопасно.
Ещё одна деталь — сейчас большое распространение получили займы онлайн. Предложений более чем достаточно. Нужно оставить заявку и личную информацию — номер телефона, адрес электронной почты, копию паспорта. Не более получаса и деньги ваши. Один нюанс — если сайт мошеннический, то данные могут использовать для получения кредита, а заёмщик узнает об этом позже, когда на него повесят чужой долг.
Некоторые вообще обходятся без займов, но пока что так не получается, говорит Мария, хотя можно попробовать просчитывать траты — и деньги копить, а не занимать.