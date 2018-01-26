В Омске пенсионер на иномарке сбил двух подростков

Утром пятницы, 26 января, авария с участием несовершеннолетних произошла на Левом берегу. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспеции, случилось ДТП в 8 часов на улице Лесной проезд. Иномарка на «зебре» сбила двух детей. Их увезли на машине скорой помощи в больницу.

По предварительной информации ГИБДД, 62-летний водитель на «Хендае» ехал по улице Лесной проезд в направлении Лукашевича, когда в районе дома № 11 на нерегулируемый пешеходный переход перед ним вышли два человека. Машина не успела затормозить, и сбила людей — 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Их госпитализировали с травмами.

Сейчас силовики выясняют, из-за чего все произошло.