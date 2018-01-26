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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС подняли автокран, затонувший на реке Лене в Иркутской области

Спасателям еще предстоит вытащить из воды бензовоз и трактор.

Автокран, который ночью 11 января ушел под лед реки Лена в Киренском районе, вытащили на берег. Напомним, ЧП произошло вблизи Кривая Лука. Сначала на несанкционированном зимнике провалился бензовоз с топливом «Урал», затем автокран, который пришел ему на помощь. Вечером 15 января приехал трактор Т-130, чтобы вытащить грузовики, но и он утонул. Водителям повезло — они успели выпрыгнуть из машин.

Из затонувшего бензовоза в воду попали нефтепродукты. Сотрудники МЧС через несколько дней ликвидировали разлив, успокоив, что никакой угрозы для местных жителей нет. Сейчас спасатели контролируют, чтобы нефтепродукты снова не попали в реку. А вот поднимать технику со дна реки Лены в такой мороз сложно — подготовленную майну каждый день приходится заново очищать ото льда, и работать получается только во второй половине дня, когда на улице немного теплеет.

— На месте, где находился автокран, собрали 25 кубометров загрязненного льда и снега и вывезли для дальнейшей утилизации, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — В пятницу, 26 января, спасатели установят кран, с помощью которого затем поднимут машины. На месте работают 66 человек и 18 единиц техники. Как выяснилось, все утонувшие машины принадлежат одному из местных предпринимателей. После проверок надзорных органов виновникам ЧП придется понести административную ответственность.

Отметим, 16 января под лед реки Лены ушел другой трактор, его водитель погиб.

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