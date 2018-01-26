Сотрудники МЧС подняли автокран, затонувший на реке Лене в Иркутской области
Спасателям еще предстоит вытащить из воды бензовоз и трактор.
Спасателям еще предстоит вытащить из воды бензовоз и трактор.
Автокран, который ночью 11 января ушел под лед реки Лена в Киренском районе, вытащили на берег. Напомним, ЧП произошло вблизи Кривая Лука. Сначала на несанкционированном зимнике провалился бензовоз с топливом «Урал», затем автокран, который пришел ему на помощь. Вечером 15 января приехал трактор Т-130, чтобы вытащить грузовики, но и он утонул. Водителям повезло — они успели выпрыгнуть из машин.
Из затонувшего бензовоза в воду попали нефтепродукты. Сотрудники МЧС через несколько дней ликвидировали разлив, успокоив, что никакой угрозы для местных жителей нет. Сейчас спасатели контролируют, чтобы нефтепродукты снова не попали в реку. А вот поднимать технику со дна реки Лены в такой мороз сложно — подготовленную майну каждый день приходится заново очищать ото льда, и работать получается только во второй половине дня, когда на улице немного теплеет.
— На месте, где находился автокран, собрали 25 кубометров загрязненного льда и снега и вывезли для дальнейшей утилизации, — сообщает
Отметим, 16 января под лед реки Лены ушел другой трактор, его водитель погиб.