Житель Хабаровского края стащил из гаража незнакомца электроинструменты

К сотрудникам полиции за помощью обратился житель поселка Хор района имени Лазо. Он рассказал правоохранителям, что из его гаража кто-то похитил триммер, бензопилу, зарядное устройство для аккумулятора, аккумулятор, дизельное топливо и электрозаточку для пильных цепей. Полицейские задержали 19-летний жителя этого села. Он украл инструменты, чтобы затем продать их.

— В ночное время, взяв у своего знакомого автомобиль, он ездил по поселку. Молодой человек срезал навесной замом и проник внутрь. Осмотревшись, он стал выносить ценные вещи и складывать их в автомобиль, а потом скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.