Житель Хабаровского края стащил из гаража незнакомца электроинструменты
Молодой человек проезжал мимо бокса и решил поживиться.
Молодой человек проезжал мимо бокса и решил поживиться.
К сотрудникам полиции за помощью обратился житель поселка Хор района имени Лазо. Он рассказал правоохранителям, что из его гаража
— В ночное время, взяв у своего знакомого автомобиль, он ездил по поселку. Молодой человек срезал навесной замом и проник внутрь. Осмотревшись, он стал выносить ценные вещи и складывать их в автомобиль, а потом скрылся, — сообщили в
Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество они сейчас разыскивают, так как задержанный успел его продать. Молодому человеку вручили подписку о невыезде.