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09:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровского края стащил из гаража незнакомца электроинструменты

Молодой человек проезжал мимо бокса и решил поживиться.

К сотрудникам полиции за помощью обратился житель поселка Хор района имени Лазо. Он рассказал правоохранителям, что из его гаража кто-то похитил триммер, бензопилу, зарядное устройство для аккумулятора, аккумулятор, дизельное топливо и электрозаточку для пильных цепей. Полицейские задержали 19-летний жителя этого села. Он украл инструменты, чтобы затем продать их.

— В ночное время, взяв у своего знакомого автомобиль, он ездил по поселку. Молодой человек срезал навесной замом и проник внутрь. Осмотревшись, он стал выносить ценные вещи и складывать их в автомобиль, а потом скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество они сейчас разыскивают, так как задержанный успел его продать. Молодому человеку вручили подписку о невыезде.

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