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08:41 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске выявили 140 поддельных денежных купюр за год

Полицейские объяснили, как отличить настоящие двухтысячные от поддельных.

За минувший год в Челябинске из оборота изъяли 140 поддельных денежных купюр — чаще всего мошенники «рисовали» тысячные и пятитысячные, но с появлением банкнот номиналом 2 тыс. рублей у «художников» появилось новое поле деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В полиции отмечают, что по всем фактам сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела. Там также отметили, что данный вид преступлений имеет высокую степень латентности. Ведь человек может и не знать, что расплатился подделкой. Выявление фальшивомонетчиков во многом зависит от бдительности граждан и своевременности обращения в органы внутренних дел.

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С 12 октября 2017 года Центральным Банком РФ введены в обращение новые денежные банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Пока они нечасто встречаются в обращении, чем могут воспользоваться мошенники, чтобы ввести граждан в заблуждение, говорят в полиции.

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску подполковник полиции Игорь Федоров рекомендует гражданам при обнаружении денежных купюр с признаками подделки ни в коем случае не расплачиваться ими, а незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 либо непосредственно в дежурные части.

 — размер банкноты 157×69 мм;.

— преобладающий цвет банкноты — синий;.

— основное изображение лицевой стороны банкноты — Русский мост (вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока);.

— основное изображение оборотной стороны банкноты — космодром «Восточный»;.

— на лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской Федерации;.

— на оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись «2017» — год образца банкноты;.

— в нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты;.

— банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета;.

— в бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета;.

— ныряющая голографическая защитная нить шириной 5 мм выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окнах фигурной формы;.

— банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.

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