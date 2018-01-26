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09:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморца ограбили в собственной квартире

Сотрудники полиции задержали жителей Уссурийска, подозреваемых в совершении грабежа, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 39-летнего местного жителя о грабеже.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев.

Установлено, что в дневное время суток, в квартиру к потерпевшему пришли двое неизвестных ему людей, нанесли хозяину квартиры телесные повреждения и открыто похитили у него банковскую карту, после чего скрылись. Через некоторое время злоумышленники сняли со счета потерпевшего 21 тысячу рублей.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двух жителей Уссурийска 39 и 28 лет.

В отделе полиции злоумышленники дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что крайне нелепая кража произошла во Владивостоке.

Виктор Бруевич.

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