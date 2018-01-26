Обжаловано решение об условно-досрочном освобождении Алексея Бусарова

ДТП, в котором погиб вице-спикер Сергей Митрофанов, произошло вечером 27 февраля 2016 года. Бизнесмен Алексей Бусаров двигался на автомобиле со скоростью 55 км/ч в жилой зоне хутора Русское Поле. Нарушая правила дорожного движения, он допустил наезд на Сергея Митрофанова, гулявшего с собакой. От полученных травм депутат скончался. После совершения преступления Алексей Бусаров скрылся с места происшествия. Бизнесмен нашелся только 29 февраля, в тот же день он был задержан и написал явку с повинной. В ноябре 2016 года Пермский районный суд приговорил Алексея Бусарова к трем годам лишения свободы. Также он был лишен водительских прав сроком на три года. Наказание господин Бусаров отбывал в одной из колоний-поселений в Чердынском районе. 4 декабря господин Бусаров подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, 22 декабря судья Чердынского суда это ходатайство удовлетворила.