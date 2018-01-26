Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
В Дагестане 42-летняя женщина родила девочку весом более шести кг
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Эмма Лавринович назвала причину смерти Людмилы Сенчиной
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
12В Париже Сена вышла из берегов
08:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Обжаловано решение об условно-досрочном освобождении Алексея Бусарова

Условно-досрочное освобождение бизнесмена Алексея Бусарова, осужденного за гибель вице-спикера заксобрания Прикамья Сергея Митрофанова, обжаловано в Пермском краевом суде. Апелляция на решение Чердынского суда, вынесшего решение об УДО, поступила в краевой суд 25 января.

По данным «Ъ», жалобу подали родственники погибшего вице-спикера, посчитавшие освобождение господина Бусарова преждевременным. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

ДТП, в котором погиб вице-спикер Сергей Митрофанов, произошло вечером 27 февраля 2016 года. Бизнесмен Алексей Бусаров двигался на автомобиле со скоростью 55 км/ч в жилой зоне хутора Русское Поле. Нарушая правила дорожного движения, он допустил наезд на Сергея Митрофанова, гулявшего с собакой. От полученных травм депутат скончался. После совершения преступления Алексей Бусаров скрылся с места происшествия. Бизнесмен нашелся только 29 февраля, в тот же день он был задержан и написал явку с повинной. В ноябре 2016 года Пермский районный суд приговорил Алексея Бусарова к трем годам лишения свободы. Также он был лишен водительских прав сроком на три года. Наказание господин Бусаров отбывал в одной из колоний-поселений в Чердынском районе. 4 декабря господин Бусаров подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, 22 декабря судья Чердынского суда это ходатайство удовлетворила.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы крупнейшие производители водки в России
Серьезные перемены ждут автовладельцев
В минобороны Британии заявили, что Россия готовится к атаке
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
Два российских спортсмена были отстранены МОК по ошибке
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Министр экономики потерял сон из-за мыслей о жизни россиян
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Задержанный на Украине россиянин приговорен к 10 годам тюрьмы
Спорт
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018 В список вошли 169 спортсменов
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь