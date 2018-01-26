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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Проводница поезда Омск — Караганда высадила бабушку с внучкой на мороз

Причиной конфликта стало то, что у бабушки не было оригинала свидетельства о рождении ребенка.

Инцидент произошел в поезде, ехавшем из Омска в Караганду. В него сели бабушка с внучкой, чтобы добраться до Астаны, но далеко уехать не смогли.

Как сообщает информационное агентство NewTimes.kz, проводница устроила скандал во время проверки документов. У женщины-пассажира была доверенность на внучку, но не было с собой оригинал свидетельства о ее рождении. Была только его фотография на мобильнике. При этом остальные документы и билеты имелись. Бабушка объяснила, что оригинал находится в Астане, где родители оформляют документы для поездки в США. Встречающие готовы привезти его на перрон. Но проводницу это не устроило. Она выбросила документы на перрон и высадила плачущую пассажирку с раздетой девочкой. На улице в тот день стояли 40-градусные морозы.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Жертв произвола посадил к себе проводник соседнего вагона. Когда женщина с малышкой добрались до Астаны, она написала заявление в правоохранительные органы. Там сейчас разбираются в инциденте.

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