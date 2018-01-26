Проводница поезда Омск — Караганда высадила бабушку с внучкой на мороз
Причиной конфликта стало то, что у бабушки не было оригинала свидетельства о рождении ребенка.
Причиной конфликта стало то, что у бабушки не было оригинала свидетельства о рождении ребенка.
Инцидент произошел в поезде, ехавшем из Омска в Караганду. В него сели бабушка с внучкой, чтобы добраться до Астаны, но далеко уехать не смогли.
Как сообщает информационное агентство NewTimes.kz, проводница устроила скандал во время проверки документов. У
К счастью, эта история закончилась хорошо. Жертв произвола посадил к себе проводник соседнего вагона. Когда женщина с малышкой добрались до Астаны, она написала заявление в правоохранительные органы. Там сейчас разбираются в инциденте.