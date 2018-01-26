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09:04 (мск), источник: Newslab.ru

Двух разбойников из Назарово отправили в колонию за нападение на офис микрофинансов

Мужчины угрожали сотруднице финансовой организации предметом, похожим на пистолет.

Суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Назарово за разбойное нападение на офис микрозаймов.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, в октябре 2016 года в офис финансовой организации, предоставлявшей займы населению, вошли два мужчины в масках. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, мужчины потребовали отдать им деньги из кассы и получили около 20 тысяч рублей.

Ориентировку сразу передали всем наружным службам полиции. Злоумышленников удалось оперативно найти и задержать. Им предъявили обвинения в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Накануне суд отправил 28-летнего организатора нападения, ранее уже имевшего проблемы с законом, в колонию на 5 лет и 11 месяцев. Его 30-летний товарищ проведет в местах лишения свободы 3 года и 8 месяцев.

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