Двух разбойников из Назарово отправили в колонию за нападение на офис микрофинансов
Мужчины угрожали сотруднице финансовой организации предметом, похожим на пистолет.
Мужчины угрожали сотруднице финансовой организации предметом, похожим на пистолет.
Суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Назарово за разбойное нападение на офис микрозаймов.
Как пояснили в
Ориентировку сразу передали всем наружным службам полиции. Злоумышленников удалось оперативно найти и задержать. Им предъявили обвинения в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Накануне суд отправил 28-летнего организатора нападения, ранее уже имевшего проблемы с законом, в колонию на 5 лет и 11 месяцев. Его 30-летний товарищ проведет в местах лишения свободы 3 года и 8 месяцев.