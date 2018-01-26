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09:03 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровской гимназии произошло массовое отравление учеников

В дальневосточной столице в одной из школ зафиксировали массовое отравление учащихся. Пока кишечную инфекцию подхватили девять детей, одного из них даже пришлось госпитализировать. Остальных учеников осматривают медики.

Источник: РИА "Новости"

О произошедшем сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Специалистам поступило уже девять экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Ею заразились учащиеся гимназии № 3 имени Панькова. В настоящее время один ребёнок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. Медицинские работники организовали осмотр контактных детей и персонала учебного заведения.

В управлении началось эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц. Специалистами предстоит проанализировать работу не только гимназии, но и ООО «Контакт», которое занималось организацией питания в учебном заведении.

РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях прошлого года. Так, в мае после проверки краевого управления Роспотребнадзора приостановили работу пищеблока в школе села Вятское, а в феврале в школе села Казакевичево произошла вспышка кишечной инфекции. Пострадали больше 30 человек. Школу пришлось временно закрыть.

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