В хабаровской гимназии произошло массовое отравление учеников

Источник: РИА "Новости"

О произошедшем сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Специалистам поступило уже девять экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Ею заразились учащиеся гимназии № 3 имени Панькова. В настоящее время один ребёнок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. Медицинские работники организовали осмотр контактных детей и персонала учебного заведения.

В управлении началось эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц. Специалистами предстоит проанализировать работу не только гимназии, но и ООО «Контакт», которое занималось организацией питания в учебном заведении.